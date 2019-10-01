Тюмень за день: 1 октября

На онкологию головы и шеи проверились более 4 500 тюменцев
В VII Европейскую неделю ранней диагностики рака головы и шеи в медучреждениях Тюменской области профилактические осмотры прошли 4570 человек. По результатам исследований 255 из них получили направление на дообследование.
В Тюмени стартует классический курс Mini MBA
18 октября 2019 года в Тюмени начинается обучение по программе Mini MBA. Организатором обучения станет Русская Школа Управления (РШУ), которая 16 лет назад стала первой российской бизнес-школой, предложившей обучение в таком компактном, но эффективном формате.
Депутаты Тюмени отчитались о работе за год
Депутаты Тюменской городской думы VII созыва отчитались о работе, проделанной за первый год в статусе народного избранника. Наиболее полно деятельность думы отражена в отчете ее председателя Евгения Заболотного.
Тюменцев приглашают на общегородской субботник
В Тюмени 5 октября пройдет общегородской субботник, посвященный подготовке к зиме. Принять участие в нем могут все жители города.
В регионе от гриппа привили более 258 тысяч человек
По данным Роспотребнадзора на конец сентября, в Тюменской области за счет средств федерального бюджета от гриппа привито свыше 258 тысяч человек. Из них более 73 тысяч — дети. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить 676 тысяч человек.
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