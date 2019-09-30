С октября тюменцы будут играть по-крупному

На Радио СИТИ стартует "Большая игра", в которой победители сами выбирают себе призы.

Осень – начало делового сезона у всех, в том числе у телеканалов и радиостанций. Именно осенью в эфире выходят долгожданные премьеры, появляются новые программы и акции. С 30 сентября на Радио СИТИ каждую пятницу в эфир будет выходить "Большая игра".

Игра по-настоящему, без преувеличений большая – крупные призы (каждый стоимостью не менее 20 тысяч рублей) плюс возможность САМОМУ выбрать желаемый приз и забрать именно его! В списке подарков сертификаты в салоны оптики, магазины модной одежды, солидные автомастерские и масса других, не менее привлекательных призов.

Розыгрыши подобного масштаба, конечно, более привычны в федеральных эфирах. Но тогда и конкурентами в борьбе за призы становятся миллионы слушателей по всей России. В случае с Радио СИТИ все потрясающие подарки только для своих: жителей Тюмени и окрестностей.

Кстати, слушатели станции уже успели привыкнуть и к удивительно щедрым призам (в истории станции их было уже немало), и к тому, что возможность выигрыша более чем реальна.

Первый розыгрыш нового сезона "Большой игры" стартует в пятницу, 4 октября. И какой именно приз будет разыгран, решать только будущему победителю! Главное, что нужно сделать: заполнить анкету на сайте, выбрать СВОЙ приз, а затем с понедельника по четверг слушать специальные подсказки на 100.6 FM.

"Большая Игра" на Радио СИТИ будет продолжаться до 29 ноября, чтобы все успели испытать свою удачу. Подробные правила и информация о призах – на сайте.