У автобуса №129 добавится остановка

09:20 26 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в схему движения дачного маршрута №129 "з-д Медоборудования — с/о Ромашка" будет включена остановка "с/о Зеленый дол-3" по направлению движения в город. Обновленная схема начнет действовать с 30 сентября 2019 года, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы  8-800-250-0722.

Теги: автобусы , дачники , остановки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019