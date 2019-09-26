У автобуса №129 добавится остановка

В Тюмени в схему движения дачного маршрута №129 "з-д Медоборудования — с/о Ромашка" будет включена остановка "с/о Зеленый дол-3" по направлению движения в город. Обновленная схема начнет действовать с 30 сентября 2019 года, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.