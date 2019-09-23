На неделе в Тюмени до +9ºC и замерзающий дождь

09:24 23 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В течение недели в Тюмени будет холодать всё больше.

Сегодня, 23 сентября, в городе до +9ºC  днем, порывы ветра до 16 м/с и дождь во второй половине дня.

Во вторник и среду, 24 и 25 сентября, в Тюмени максимум до +8ºC, ветрено, небольшие дожди. 

В четверг, 26 сентября, +4ºC...+6ºC, без осадков.

В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, днем максимум до +5ºC, замерзающий дождь. 

В воскресенье, 29 сентября, максимальная дневная температура +4ºC, обойдется без осадков.

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