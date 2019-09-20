Маршрут №80 продлят

В Тюмени с 28 сентября меняется схема движения маршрута №80 "мкр. Лесной — ул. Лесная (д. Падерина)".

Как сообщает Тюменьгортранс, маршрут будет продлен до конечной остановки "ул. Лесная (д. Падерина)". В схеме появится промежуточный остановочный пункт "ул. Южная (д. Падерина)".

Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.