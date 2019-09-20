Маршрут №80 продлят

17:20 20 сентября 2019
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В Тюмени с 28 сентября меняется схема движения маршрута №80 "мкр. Лесной — ул. Лесная (д. Падерина)". 

Как сообщает Тюменьгортранс, маршрут будет продлен до конечной остановки "ул. Лесная (д. Падерина)". В схеме появится промежуточный остановочный пункт "ул. Южная (д. Падерина)". 

Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобусы
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