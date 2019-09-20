На выходных в Тюмени дождливо и до +12ºC

09:00 20 сентября 2019
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Существенные осадки на конец недели обещают синоптики.

Сегодня, 20 сентября, в Тюмени обойдется без дождей. В первой половине дня облачно, во второй —  выглянет солнце. Максимальная дневная температура воздуха составит +12ºC.

В субботу, 21 сентября, в городе вновь до +12ºC, однако во второй половине дня небо будет пасмурным, вероятны небольшие дожди.

В воскресенье, 22 сентября, в Тюмени дожди, распогодится лишь ко второй половине дня. Температура воздуха составит +8ºC...+10ºC.

Теги: погода
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