На выходных в Тюмени дождливо и до +12ºC

Существенные осадки на конец недели обещают синоптики.

Сегодня, 20 сентября, в Тюмени обойдется без дождей. В первой половине дня облачно, во второй — выглянет солнце. Максимальная дневная температура воздуха составит +12ºC.

В субботу, 21 сентября, в городе вновь до +12ºC, однако во второй половине дня небо будет пасмурным, вероятны небольшие дожди.

В воскресенье, 22 сентября, в Тюмени дожди, распогодится лишь ко второй половине дня. Температура воздуха составит +8ºC...+10ºC.