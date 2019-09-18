На юге Тюменской области ожидаются сильные дожди и ветер

По информации синоптиков, днем 19 сентября и ночью 20 сентября на юге Тюменской области местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 19–24 м/с, возможен град.

ФКУ "Уралуправтодор" в свою очередь просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.