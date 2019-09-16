Неделя в Тюмени будет дождливой

Самые обильные осадки придутся на середину и конец недели.

Сегодня, 16 сентября, в Тюмени до +17°C, переменная облачность и дождь. Во вторник и среду, 17 и 18 сентября, дневная температура воздуха останется на том же уровне, вероятны небольшие дожди.

В четверг, 19 сентября, чуть похолодает — днем максимум до +14°C, дождь с грозой. В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, +11°C...+13°C, небольшие дожди. Сильный дождь синоптики обещают на воскресенье, 22 сентября, температура воздуха составит +10°C...+12°C.