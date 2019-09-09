На участке улицы Профсоюзной вновь изменится схема движения

В Тюмени с 10 сентября на половине проезжей части улицы Профсоюзной в районе перекрестка с улицей Циолковского при движении в заречную часть города будет изменена схема движения — на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной.
Движение планируется изменить за счет перекрытия половины проезжей части улицы Профсоюзной при движении из заречной части города в центральную, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Изменения связаны с завершением работ по ремонту тепловых сетей на проезжей части улицы Профсоюзной.
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