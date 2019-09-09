На участке улицы Профсоюзной вновь изменится схема движения

17:30 09 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 10 сентября на половине проезжей части улицы Профсоюзной в районе перекрестка с улицей Циолковского при движении в заречную часть города будет изменена схема движения — на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной.

Движение планируется изменить за счет перекрытия половины проезжей части улицы Профсоюзной при движении из заречной части города в центральную, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. 

Изменения связаны с завершением работ по ремонту тепловых сетей на  проезжей части улицы Профсоюзной.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019