В Тюмени обсудят проект реконструкции улицы Ленина

В эту субботу, 14 сентября, в клубе "Точка кипения — Тюмень" пройдет обсуждение архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина. На встречу приглашаются все желающие.

Все вопросы по благоустройству улицы Ленина, которые задали тюменцы в социальных сетях или оставили в специальных ящиках на стендах в городе, были систематизированы и рассмотрены авторами проекта. Архитекторы Тюменского индустриального университета и представители администрации города Тюмени дадут комментарии к предложениям жителей города, высказанным в ходе опроса по проекту.

Начало встречи в 10:00. Для участия нужна регистрация.