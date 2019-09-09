В Тюмени обсудят проект реконструкции улицы Ленина

В эту субботу, 14 сентября, в клубе "Точка кипения — Тюмень" пройдет обсуждение архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина. На встречу приглашаются все желающие.
Все вопросы по благоустройству улицы Ленина, которые задали тюменцы в социальных сетях или оставили в специальных ящиках на стендах в городе, были систематизированы и рассмотрены авторами проекта. Архитекторы Тюменского индустриального университета и представители администрации города Тюмени дадут комментарии к предложениям жителей города, высказанным в ходе опроса по проекту.
Начало встречи в 10:00. Для участия нужна регистрация.
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