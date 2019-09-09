На неделе в Тюмени потеплеет до +21ºC

Тепло ненадолго придет в город в конце недели.

Сегодня, 9 сентября, в Тюмени до +17ºC, возможен небольшой дождь, переменная облачность.

Во вторник, 10 сентября, и среду, 11 сентября, дневная температура воздуха составит +14ºC...+16ºC, осадков не предвидится.

С четверга по субботу, с 12 по 14 сентября, в Тюмени до +19ºC, вероятны дожди.

В воскресенье, 15 сентября, в областном центре потеплеет. Синоптики обещают до +21ºC, дожди маловероятны.