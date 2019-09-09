На неделе в Тюмени потеплеет до +21ºC

Тепло ненадолго придет в город в конце недели.
Сегодня, 9 сентября, в Тюмени до +17ºC, возможен небольшой дождь, переменная облачность.
Во вторник, 10 сентября, и среду, 11 сентября, дневная температура воздуха составит +14ºC...+16ºC, осадков не предвидится.
С четверга по субботу, с 12 по 14 сентября, в Тюмени до +19ºC, вероятны дожди.
В воскресенье, 15 сентября, в областном центре потеплеет. Синоптики обещают до +21ºC, дожди маловероятны.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru