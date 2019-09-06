На улице Профсоюзной в Тюмени временно упразднили полосу для автобусов

На улице Профсоюзной в областном центре из-за ремонтных работ в первый же день перекрытия одной полосы зафиксированы серьезные затруднения в движении транспорта. Для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию, автомобилистам разрешили передвигаться по автобусной полосе по улице Профсоюзной со стороны улицы Дружбы в сторону улицы 50 лет Октября.
Для ориентации водителей дорожные знаки "Полоса для маршрутных транспортных средств" зачехлены, камеры фотовилеофиксации нарушений отключены.
ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее к изменениям средств организации движения в местах производства дорожных работ.
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