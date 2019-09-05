Остановку "Дом печати" временно закрыли для автобусов

В Тюмени в связи с ограничением движения по улице Профсоюзной из схем движения всех автобусов исключен остановочный пункт "Дом Печати" в направлении улицы Дружбы.

Как сообщает Тюменьгортранс, посадка и высадка пассажиров общественного транспорта осуществляется на ближайших остановках.

В движении транспорта возможны затруднения, уточнить время прибытия автобусов можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.

Напомним, в Тюмени введено ограничение движения транспорта по улице Профсоюзной на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Циолковского. Движение транспорта по улице Профсоюзной организовано по одной половине проезжей части по две полосы в каждом направлении.