На улице Профсоюзной временно меняется схема движения

16:35 02 сентября 2019
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В Тюмени с 4 по 20 сентября 2019 года будет изменена схема движения на перекрестке улиц Профсоюзной — Циолковского, по автомобильной дороге улицы Профсоюзной на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной.

Движение планируется изменить за счет перекрытия половины проезжей части улицы Профсоюзной, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

В этом районе пройдет район теплосетей. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Теги: дорожное движение
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