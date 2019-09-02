На улице Профсоюзной временно меняется схема движения

В Тюмени с 4 по 20 сентября 2019 года будет изменена схема движения на перекрестке улиц Профсоюзной — Циолковского, по автомобильной дороге улицы Профсоюзной на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной.

Движение планируется изменить за счет перекрытия половины проезжей части улицы Профсоюзной, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

В этом районе пройдет район теплосетей. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.