В Тюмени потеплеет лишь к выходным

10:44 02 сентября 2019
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На этой неделе в областном центре преимущественно прохладная погода.

Сегодня, 2 сентября,  в городе максимальная дневная температура +13ºC, пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

С 3 по 5 сентября в Тюмени +14ºC...+16ºC, вероятны небольшие дожди. Более существенная осадки синоптики обещают на пятницу, 6 сентября. Весь день дожди, пасмурно.

На выходных в Тюмени потеплеет. Максимальная дневная температура воздуха в субботу, 7 сентября, составит +17ºC, в воскресенье, 8 сентября, +20ºC. Осадков не предвидится.

Теги: прогноз погоды
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