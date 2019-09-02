В Тюмени потеплеет лишь к выходным

На этой неделе в областном центре преимущественно прохладная погода.

Сегодня, 2 сентября, в городе максимальная дневная температура +13ºC, пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

С 3 по 5 сентября в Тюмени +14ºC...+16ºC, вероятны небольшие дожди. Более существенная осадки синоптики обещают на пятницу, 6 сентября. Весь день дожди, пасмурно.

На выходных в Тюмени потеплеет. Максимальная дневная температура воздуха в субботу, 7 сентября, составит +17ºC, в воскресенье, 8 сентября, +20ºC. Осадков не предвидится.