У автобусов № 47, 57, 64 добавятся остановки

14:03 29 августа 2019
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В Тюмени с 1 сентября будут внесены изменения в схемы маршрутов  № 47, 57, 64.

В схему автобуса № 57 "ТЭЦ-2 — ЖК Плеханово" включается промежуточный остановочный пункт "ул. Таллинская-2", расположенный в районе дома №127а по ул.30 лет Победы.

В схемы движения маршрутов №47 "Совмещенный мост — ул.Высотная" и №64 "ул.Таллинская — ул.Высотная" включаются промежуточные остановки "Проезд до ул.Вологодская" (в прямом и обратном направлении), расположенные по улице Старый Тобольский тракт, в районе пересечения с автомобильной дорогой "проезд от Старого Тобольского тракта до ул.Вологодская", сообщает Тюменьгортранс.

Теги: автобус
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