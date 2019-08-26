На вагайца, откусившего родственнику палец, завели уголовное дело

В Вагайском районе на мужчину завели уголовное дело после того, как он откусил часть пальца у своего дяди.

Инцидент произошел в одном из местных ночных заведений. Племянник начал бороться с приятелем, а дядя решил пресечь драку. Он уложил племянника на землю и стал удерживать его руками. Чтобы вырваться, мужчина решил укусить дядю, но не рассчитал силы и откусил ему ногтевую фалангу.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".