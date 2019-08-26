На вагайца, откусившего родственнику палец, завели уголовное дело

17:15 26 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Вагайском районе на мужчину завели уголовное дело после того, как он откусил часть пальца у своего дяди.

Инцидент произошел в одном из местных ночных заведений. Племянник начал бороться с приятелем, а дядя решил пресечь драку. Он уложил племянника на землю и стал удерживать его руками. Чтобы вырваться, мужчина решил укусить дядю, но не рассчитал силы и откусил ему ногтевую фалангу.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Теги: травмы , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019