До сквера Петра Потапова тюменцы смогут доехать на автобусе

В Тюмени изменится схема движения маршрута №60 "ул. Городская — Тюменский индустриальный университет". С 1 сентября 2019 года он будет продлен до новой остановки "Сквер Петра Потапова".

Автобусы будут курсировать по улицам Мельникайте, 50 лет Октября, Профсоюзная, Алебашевская. Из схемы движения исключаются остановки "ул. Фабричная" и "Родильный дом №2". В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "ул. Холодильная" (в сторону ул. Мельникайте), "ул. Рижская", "Тюменский индустриальный университет" (в сторону ул. 50 лет Октября), "ул. Мельникайте", "Прокуратура Тюменской области" (в прямом и обратном направлении), "Бизнес-центр Петр Столыпин", "Дом печати" (в сторону ул. Дружбы), "ул. Циолковского", "ул. Профсоюзная", "ул. М.Горького" (в сторону ул. Холодильная).

Расписание автобуса можно узнать на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.