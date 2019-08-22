Автобусы пойдут в обход перекрытого участка улицы Ямской

В Тюмени отрезок улицы Ямской будет закрыт для транспорта на участке от улицы Коммунистической до дома №14 по улице Ямской с 20 часов 23 августа до 6 часов 26 августа, в том числе и для общественного транспорта.

На время производственных работ на этом участке из схем движения всех маршрутов исключается остановочный пункт "Строительный институт ТИУ" (ул. Луначарского, 2).

Как сообщает МКУ "Тюменьгортранс", автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

Маршрут № 2 "Строительный институт ТИУ — ул. Таллинская" будет курсировать до остановочного пункта "Дом обороны" (конечная).

В движении автобусов возможны затруднения. Уточнить расписание транспорта можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.