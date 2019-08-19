Автобус № 46 будет ходить по-другому

В Тюмени с 25 августа изменится схема движения маршрута №46 "ЖК "Звездный городок" — ул. Таллинская".

Из новой схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты "Театр "Ангажемент", "Тюменский микрорайон" (в прямом и обратном направлении), "МЖК", "Сквер Депутатов" (в сторону ул. Пермякова).

Маршрут будет следовать по улицам: Монтажников, Федюнинского и Пермякова. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "ЖК "Юбилейный", "мкр. Суходольский" (в прямом и обратном направлениях), "микрорайон Видный", "микрорайон Ямальский-1", "Торгово-развлекательный центр "Остров", "ул. Прокопия Артамонова", "ул. Евгения Богдановича" (в прямом и обратном направлениях), "III микрорайон" (в сторону ул. Широтной).

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.