Участки улиц Ленина и Красина останутся закрытыми для транспорта до 30 августа

В Тюмени продлен срок перекрытия движения транспорта на участке от дома №2 до дома №16 по улице Ленина и на участке от улицы Ленина до улицы Республики по улице Красина. Эти участки будут закрыты для транспорта до 30 августа 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Движение транспорта организовано в двустороннем режиме по улице Республики от улицы Ленина до улицы Семакова и по улице Перекопской от улицы Республики до улицы Ленина. Пути объезда: улица Республики, улица Чернышевского.