На выходных в Тюмени до +27ºC и осадки

По прогнозу синоптиков, грядущие выходные в Тюмени будут теплыми, но не исключены небольшие осадки и грозы.

Сегодня в городе до +23ºC, преимущественно ясно и без осадков.

В субботу, 17 августа, в областном центре днем температура воздуха составит +24ºC...+26ºC, во второй половине дня вероятны небольшие дожди, гроза, к вечеру до +23ºC.

В воскресенье, 18 августа, максимальная дневная температура составит +27ºC, в первой половине дня в Тюмени ясно и без осадков, после обеда возможны небольшие дожди, гроза.