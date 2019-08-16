На выходных в Тюмени до +27ºC и осадки

По прогнозу синоптиков, грядущие выходные в Тюмени будут теплыми, но не исключены небольшие осадки и грозы.
Сегодня в городе до +23ºC, преимущественно ясно и без осадков.
В субботу, 17 августа, в областном центре днем температура воздуха составит +24ºC...+26ºC, во второй половине дня вероятны небольшие дожди, гроза, к вечеру до +23ºC.
В воскресенье, 18 августа, максимальная дневная температура составит +27ºC, в первой половине дня в Тюмени ясно и без осадков, после обеда возможны небольшие дожди, гроза.
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