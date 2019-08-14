У автобусов № 140, 142, 145 добавится остановка

15:22 14 августа 2019
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В Тюмени с 17 августа в схемы движения маршрутов № 140 "з-д Медоборудования — с/о Незабудка", № 142 "з-д Медоборудования — с/о Приволье", № 145 "з-д Медоборудования — Самотлор" включается остановочный пункт "ул. Клубничная". Он расположен на улице Магистральной в районе дома № 19.

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

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