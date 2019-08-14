Владимир Богданов: достижениями Тюменской области мы дорожим как собственными

Генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов поздравил жителей Тюменской области с 75-летним юбилеем региона:

"Дорогие друзья!

Примите поздравления с 75-летним юбилеем Тюменской области!

Тюменская земля стала местом, где переплелись судьбы и реализовались мечты многих тысяч талантливых, смелых и целеустремленных людей, настоящих тружеников – тех, кто здесь родился и для кого наш край стал домом, местом для жизни и созидания.

Достижениями области мы дорожим как собственными. День за днем вкладываем знания, опыт и энергию в развитие городов и поселков, понимая, что именно от нас всецело зависит настоящее и будущее малой родины, а силы, отданные на ее благо, всегда возвращаются сторицей.

Неотъемлемыми чертами характера тюменцев, надежным фундаментом, на котором строится сегодняшний расцвет региона, всегда были и остаются основательность, упорство, особая сибирская закалка и готовность к преодолению любых преград.

Благодаря незаурядным качествам и трудолюбию жителей на юге и севере нашего большого региона растут и благоустраиваются города, появляются новые производства, становятся реальностью проекты общенационального значения. Уверен, что историю области, как и прежде, будут слагать люди, радеющие за судьбу родного края, истинные патриоты Тюменской земли.

Гарантией дальнейшего роста благосостояния региона послужат наши совместные победы, созидательная и гражданская активность, стремление честно трудиться во имя процветания Отечества.

Желаю вам, дорогие земляки, сибирского здоровья, поддержки близких, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!"