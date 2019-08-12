Найти общий язык с коллегами поможет позитивный настрой

С проблемой поиска общего языка с новыми коллегами сталкивается каждый специалист. Будь то приход на первое рабочее место после вуза или переход в другую компанию - все это сопровождается сменой обстановки и требует определенных усилий для того, чтобы вписаться в коллектив. В противном случае работа без контакта с коллегами может значительно усложниться. Нередко негативное отношение коллектива даже становится причиной увольнения. Поэтому стоит постараться поладить с сотрудниками.

Начать необходимо с себя, советуют психологи, ведь именно первое впечатление часто является важнейшим при установлении контакта с людьми. Ухоженный внешний вид, благожелательная улыбка и позитивный настрой помогут расположить к себе коллег. Рассказывая о себе при знакомстве, не стоит выдавать полное досье, лучше дать возможность начальнику отметить свои профессиональные качества.

В первые дни работы ни в коем случае нельзя допускать опозданий. Именно в это время складывается мнение о новом сотруднике как у коллег, так и у работодателя. Пренебрежение к распорядку дня компании не станет плюсом для нового сотрудника. Как правило, с требованиями к своему персоналу работодатель знакомит специалиста заранее. Например, в объявлениях о вакансиях на сайте Jobeka.com чаще всего указываются условия работы. Соискатель сможет сразу определить, подходят ли ему конкретные требования компании.

Участие в совместных мероприятиях - еще одно правило, которого следует придерживаться. Посещение тренингов, корпоративов или даже просто соседнего кафе в обеденный перерыв поможет наладить отношения с новыми коллегами. Неформальное общение поможет найти точки соприкосновения и людей со схожими интересами.

Наладить общение с коллективом также поможет сохранение нейтралитета. Не стоит обращаться к сотрудникам по-панибратски с первых дней работы. Прозвища и сокращения имени использовать можно только тогда, когда уверены, что с конкретным человеком общение перешло на новый уровень.

Неконфликтность - еще одно важное качество, которое поможет заработать хорошее отношение в новом коллективе. По возможности стоит избегать споров и обид, прекращая их в зачатке.

Полезным советом, который поможет наладить взаимоотношения с коллегами, может стать просьба о помощи. Психологи уверяют, что такой метод действует не хуже комплиментов. Прося совета, человек демонстрирует, что мнение коллег для него важно, а также подчеркивает их компетентность.