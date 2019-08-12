АрМИ-2019: в "Инженерной формуле" и на "Безопасном маршруте" лучшими стали российские военные

На военном полигоне "Андреевский" под Тюменью 10 и 11 августа прошли финальные соревнования конкурса подразделений инженерных войск в рамках Армейских международных игр.

В "Инженерной формуле" лучшей стала Россия, второе место заняла команда Белоруссии, третье - команда Китая. Турнир проходил по принципу королевской автогонки "Формула 1" с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной 4 километра и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах.

Конкурсанты состязались в отрывке котлована, пробивали безопасные пути для колонны бронетехники с помощью путепрокладчиков, установок разминирования, инженерных машин разграждения. В программу конкурса также входит установка экипажами гусеничных минных заградителей, переброска техники через водную преграду с помощью плавающих транспортеров, сообщается на сайте Минобороны РФ.

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На "Безопасном маршруте" лидировали также российские военные. Белорусы заняли вторую ступень пьедестала почета. Третье место поделили команды Вьетнама и Узбекистана.

В ходе соревнований зрители могли наблюдать, как отряды обеспечения движения для прохождения танковой колонны с помощью специальной инженерной техники проделали проход в минном поле, оборудовали переход через противотанковый ров, убрали завал из бревен и разровняли земляную насыпь.

Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что мастерство участников растет от года к году, при этом с каждым разом усложняются условия выполнения нормативов и увеличивается объем задач, стоящих перед конкурсантами.

Юрий Ставицкий поблагодарил командование Тюменского высшего военно-инженерного командного училища за хорошую организацию соревнований, а губернатора и правительство Тюменской области - за теплый прием и помощь в проведении турнира.

По мнению начальника инженерных войск Вооруженных сил России, конкурсы профессионального мастерства военных инженеров в рамках Армейских международных игр объединяют народ и армию. "Люди видят и понимают, чем занимается сегодняшняя российская армия, какие задачи она решает. Они могут убедиться, что Вооруженные силы страны свой хлеб едят не зря", - подчеркнул Ставицкий.

Соревнования инженерных войск традиционно вызывают большой интерес и жителей Тюменской области и гостей из соседних регионов и проходят при большом количестве зрителей. В этом году посетители могли не только наблюдать за мастерством военных, но и посетить выставку современных образцов военной техники, ретроавтомобилей, а также пункт отбора на военную службу по контракту. На площадке также работали пункты питания и продажи сувениров с армейской символикой.

Фото и видео - Минобороны России