Участок улицы Ямской закроют на ночь

17:00 09 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени временно ограничат движение на улице Ямской. Для транспорта будет закрыт участок в районе дома №101 по улице Ямской с 22 часов 10.08.2019 до 06 часов 11.08.2019. Там пройдет капитальный ремонт железнодорожного пути.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Аккумуляторной, улице Пролетарской, улице Льва Толстого.

Теги: дорожное движение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019