Участок улицы Ямской закроют на ночь

В Тюмени временно ограничат движение на улице Ямской. Для транспорта будет закрыт участок в районе дома №101 по улице Ямской с 22 часов 10.08.2019 до 06 часов 11.08.2019. Там пройдет капитальный ремонт железнодорожного пути.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Аккумуляторной, улице Пролетарской, улице Льва Толстого.