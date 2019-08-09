На выходных в Тюмени потеплеет

К концу недели синоптики обещают потепление до +27°C.

Сегодня, 9 августа, погода в Тюмени останется прохладной. Днем всего до +17°C, в течение дня возможны небольшие осадки, преимущественно облачно.

В субботу, 10 августа, в областном центре чуть теплее. Температура воздуха составит +18°C...+21°C, в первой половине дня пройдут дожди, во второе половине дня небо прояснится.

В воскресенье, 11 августа, в Тюмень придет обещанное тепло. Днем до +27°C, без осадков.