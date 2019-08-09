На выходных в Тюмени потеплеет

10:05 09 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

К концу недели синоптики обещают потепление до +27°C.

Сегодня, 9 августа, погода в Тюмени останется прохладной. Днем всего до +17°C, в течение дня возможны небольшие осадки, преимущественно облачно.

В субботу, 10 августа, в областном центре чуть теплее. Температура воздуха составит +18°C...+21°C, в первой половине дня пройдут дожди, во второе половине дня небо прояснится.

В воскресенье, 11 августа, в Тюмень придет обещанное тепло. Днем до +27°C, без осадков.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019