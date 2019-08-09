На улице Минской ограничено движение

09:15 09 августа 2019
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С сегодняшнего дня в Тюмени ограничено движение транспорта по улице Минской. Участок в районе жилого дома №32 перекрывают на время ремонта теплосетей. Движение будет возобновлено 1 сентября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Перекрытый участок можно объехать по улице Харьковской, улице Холодильной и улице Бастрыгина.

Теги: дорожное движение
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