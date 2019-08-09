На улице Минской ограничено движение

С сегодняшнего дня в Тюмени ограничено движение транспорта по улице Минской. Участок в районе жилого дома №32 перекрывают на время ремонта теплосетей. Движение будет возобновлено 1 сентября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Перекрытый участок можно объехать по улице Харьковской, улице Холодильной и улице Бастрыгина.