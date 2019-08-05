В Тюмени на три месяца ограничили движение по ул. 25-го Октября и ул. Свердлова

В Тюмени на время работ на теплосетях ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц исторического центра.

По улице 25-го Октября прекращено движение на участках от улицы Водопроводной до улицы Орджоникидзе и от улицы Пристанской до улицы Свердлова, по улице Свердлова — на участке от улице 25-го Октября до улицы Водников и по улице Водников — на участке от улицы Пароходской до дома №4 по улице Фурманова.

Ограничение будет действовать до 30 октября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.