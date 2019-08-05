Тепло пришло в Тюмень ненадолго

Теплую погоду синоптики обещают лишь на начало недели.

Сегодня, 5 августа, в Тюмени до +22ºC, в течение дня возможны небольшие осадки. Завтра, 6 августа, погода будет такой же.

В среду, 7 августа, в городе +14ºC...+17ºC, под вечером вероятны осадки, в четверг, 8 августа, температура воздуха аналогичная, дожди с грозами возможны в течение дня. В пятницу, 9 августа, сохранится такая же погода.

В субботу, 10 августа, в Тюмени чуть теплее — до +19ºC, в воскресенье, 11 августа, до +16ºC и затяжные осадки.