Часть улицы Циолковского закроют для транспорта на два месяца

В Тюмени на время ремонта тепломагистрали будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге на улице Циолковского на участках от улицы Немцова до улицы Профсоюзной.

Ограничение будет действовать с 3 августа до 1 октября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать перекрытый участок можно по улице Профсоюзной и улице Осипенко.