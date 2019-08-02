Часть улицы Циолковского закроют для транспорта на два месяца

17:25 02 августа 2019
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В Тюмени на время ремонта тепломагистрали будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге на улице Циолковского на участках от улицы Немцова до улицы Профсоюзной.

Ограничение будет действовать с 3 августа до 1 октября 2019 года, сообщает  департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать перекрытый участок можно по улице Профсоюзной и улице Осипенко.

Теги: дорожное движение
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