На выходных в Тюмени до +19ºC

В конце недели в Тюмени жарких дней не предвидится.
Сегодня, 2 августа, максимальная температура воздуха в городе составит +17ºC, в течение дня вероятны небольшие осадки. Завтра, 3 августа, в Тюмени аналогичная погода — +16ºC, возможны небольшие дожди и, по прогнозу синоптиков, преимущественно пасмурно. В воскресенье, 4 августа, в Тюмени чуть теплее и без осадков, днем до +19ºC.
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