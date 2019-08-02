На выходных в Тюмени до +19ºC

В конце недели в Тюмени жарких дней не предвидится.

Сегодня, 2 августа, максимальная температура воздуха в городе составит +17ºC, в течение дня вероятны небольшие осадки. Завтра, 3 августа, в Тюмени аналогичная погода — +16ºC, возможны небольшие дожди и, по прогнозу синоптиков, преимущественно пасмурно. В воскресенье, 4 августа, в Тюмени чуть теплее и без осадков, днем до +19ºC.