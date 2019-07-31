В Тюмени дополнят маршруты автобусов № 99, 100, 100к

В схемы движения маршрутов №99 "Областная библиотека — с/о Ручеёк", №100 "з-д Медоборудования — с/о Ручеёк" и №100к "ул. Пермякова — с/о Ручеёк" будут добавлены остановки "с/о Надежда-3" в прямом и обратном направлении. Изменения начнут действовать с 10 августа, сообщает Тюменьгортранс.
Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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