В Тюмени дополнят маршруты автобусов № 99, 100, 100к

В схемы движения маршрутов №99 "Областная библиотека — с/о Ручеёк", №100 "з-д Медоборудования — с/о Ручеёк" и №100к "ул. Пермякова — с/о Ручеёк" будут добавлены остановки "с/о Надежда-3" в прямом и обратном направлении. Изменения начнут действовать с 10 августа, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.