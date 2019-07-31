У автобуса № 158 добавятся остановки

11:20 31 июля 2019
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В Тюмени в схему движения маршрута №158 "з-д Медоборудования — с/о Искатель" добавлены остановочные пункты "с/о Берёзка-4" в прямом и обратном направлении. Изменения начнут действовать с 3 августа.

Уточнить расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: дачники , общественный транспорт
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