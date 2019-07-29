В Тюмени похолодает

09:20 29 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В ближайшие дни в Тюмени похолодает до +15ºC, сегодняшний день будем самым теплым на неделе.

В понедельник в нашем городе, по прогнозу синоптиков до +21ºC, вероятен дождь с грозой. Во вторник, 30 июля, в Тюмени днем около +19ºC, переменная облачность, но без осадков. В среду, 31 июля, погода аналогичная, возможен небольшой дождь. В четверг до +18ºC, но уже с существенными осадками.

В пятницу, 2 августа, в Тюмени до +17ºC, возможен небольшой дождь, в субботу аналогичная погода. Воскресенье, 3 августа, станет самым холодным днем — всего до +15ºC, вновь вероятен небольшой дождь.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019