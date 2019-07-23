У автобуса №47 меняется схема движения

15:00 23 июля 2019
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С 27 июля в Тюмени меняется схема движения и расписание маршрута №47 "Совмещенный мост — ул. Высотная". Изменения связаны с обустроенным конечным остановочным пунктом в районе ЖК "Правобережный".

Как сообщили в Тюменьгортрансе, маршрут №47 будет следовать по временной схеме до ЖК "Правобережный" по улицам Харьковская, Одесская, Дамбовская, Елизарова, Харьковская, Мельникайте со всеми существующими промежуточными остановочными пунктами.

Из схемы движения исключаются остановки "з-д Приборостроительный" (в сторону ул. 50 лет Октября), "Детская поликлиника № 2" (в сторону ул. Мельникайте).

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru,  в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт
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