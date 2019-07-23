В День города в Тюмени перекроют центральные улицы

В ближайшие выходные в Тюмени в связи с празднованием Дня города в центральной части будут перекрыты улицы.

Закрытыми для транспортного движения станут:

— ул. Республики на участке от ул. Перекопкой до ул. Казанской с 8.00 до 01.00;

— ул. Республики на участке от ул. Челюскинцев до ул. Казанской с 16.00 до 01.00;

— ул. Механическая в районе площади 400-летия Тюмени с 6.00 до 23.00;

— ул. Орджоникидзе на участке от ул. Ленина до ул. Герцена с 6.00 до 21.00;

— ул. Дзержинского на участке от ул. Республики до ул. Хохрякова с 6.00 до 21.00;

— ул. Володарского от ул. Семакова до военкомата и участок проезжей части от ул. Володарского до ул. Республики с 20.00 26.07 до 21.00 27.07.

Также с 18.00 27.07.2019 до 01.00 28.07.2019 будет перекрыт въезд в частный сектор с ул. 2-я Луговая и ул. Щербакова (въезд для проживающих там граждан будет обеспечен).

Тюменских водителей призывают не оставлять транспортные средства в зоне перекрытия дорог. Все автомобили в местах оцепления будут эвакуированы.