В центре Тюмени в субботу на полдня закроют для транспорта 7 улиц

20 июля на время проведения полумарафона "Стальной характер", с 8:00 до 14:00, будет прекращено движение транспортных средств на участках улиц Володарского, 8 Марта, Хохрякова, Водопроводной, Комсомольской, Орджоникидзе, Элеваторный взвоз (согласно схеме).

Движение маршрутов до садоводческих товариществ №№ 120, 128, 128-к, 129, 140, 145, 147, 152 будет осуществляться по ул. Алебашевской, ул. Газовиков, ул. Щербакова – в прямом и обратном направлениях со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда.

В движении транспорта возможны затруднения. С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).