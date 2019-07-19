В центре Тюмени в субботу на полдня закроют для транспорта 7 улиц

20 июля на время проведения полумарафона "Стальной характер", с 8:00 до 14:00, будет прекращено движение транспортных средств на участках улиц Володарского, 8 Марта, Хохрякова, Водопроводной, Комсомольской, Орджоникидзе, Элеваторный взвоз (согласно схеме).
Движение маршрутов до садоводческих товариществ №№ 120, 128, 128-к, 129, 140, 145, 147, 152 будет осуществляться по ул. Алебашевской, ул. Газовиков, ул. Щербакова – в прямом и обратном направлениях со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда.
В движении транспорта возможны затруднения. С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru