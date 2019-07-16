В тюменской полиции обновили автопарк для конвоя

Ключи от новых 20 автомобилей для перевозки подозреваемых и обвиняемых вручили представителям конвойных подразделений территориальных органов УМВД России по Тюменской области.

Глава регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Алтынов подчеркнул, что техническая оснащенность органов внутренних дел важна в борьбе с преступностью. начальник полиции призвал сотрудников бережно относиться к полученной технике и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.