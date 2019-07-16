В тюменской полиции обновили автопарк для конвоя

16:46 16 июля 2019
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sun3-13.userapi.com
| Фото: sun3-13.userapi.com

Ключи от новых 20 автомобилей для перевозки подозреваемых и обвиняемых вручили  представителям конвойных подразделений территориальных органов УМВД России по Тюменской области.

Глава регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Алтынов подчеркнул, что техническая оснащенность органов внутренних дел важна в борьбе с преступностью. начальник полиции призвал сотрудников бережно относиться к полученной технике и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

Теги: автопарк , полиция
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