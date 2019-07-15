В Тюмени водой спасают от жары дорожные покрытия и газоны

С наступлением жары коммунальные службы Тюмени начали поливать основные городские магистрали, чтобы защитить дорожные покрытия от чрезмерного перегрева и деформации.
Особое внимание в жару подрядные организации уделяют поливу газонов и цветочных клумб. Эти работы проводятся ежедневно. Например, вечером 14 июля такие работы проводились на улицах Республики, Ленина, Первомайской, Орджоникидзе и других, сообщают в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
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