Часть улицы Хохрякова в Тюмени перекроют для автотранспорта на три дня

В связи с выполнением капитального ремонта тепловой сети в районе жилых домов по улице Свердлова, 57 и улице Советской, 84, будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улице Хохрякова на участке от улицы Орджоникидзе до Профсоюзной с 20:00 12 июля до 6 часов 15 июля.
Объехать участок можно по улицам Володарского, Елецкой и Даудельной, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
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