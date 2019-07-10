Часть улицы Хохрякова в Тюмени перекроют для автотранспорта на три дня

10:00 10 июля 2019
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www.tyumen-city.ru
| Фото: www.tyumen-city.ru

В связи с выполнением капитального ремонта тепловой сети в районе жилых домов по улице Свердлова, 57 и улице Советской, 84, будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улице Хохрякова на участке от улицы Орджоникидзе до Профсоюзной с 20:00 12 июля до 6 часов 15 июля. 

Объехать участок можно по улицам Володарского, Елецкой и Даудельной, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

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