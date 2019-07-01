Ваши цели реальны, или Как улучшить свою физическую форму за лето

Лето – мифическая пора. Считается, что к ней нужно непременно "готовиться": изнурять себя диетами, экстренно начинать тренировки и ввергать свой организм в прочий стресс. Но зачем выбирать такой путь, если можно обозначить свою цель в любое другое время года и достигать ее планомерно и безопасно? Разбираемся, какие цели относительно своей физической формы являются самыми популярными, и как начать достигать их прямо сейчас.

Цель №1. Снижение веса

Лишние килограммы – первое, что хочет скорректировать большинство людей. Лишний вес боится силовых тренировок, кардионагрузок и сбалансированного рациона. Вывести свою идеальную формулу поможет фитнес-тестирование в "GEOsport". Врач обследует организм, а тренеры возьмут эти данные за основу, ведь персональные или групповые тренировки, подобранные именно для вас, работают эффективнее в отличие от спортивной самодеятельности, которая часто приносит не желаемый результат, а проблемы со здоровьем.

Цель №2. Набор массы

Под жарким летним солнцем и напором "олл-инклюзива" подтаяли и мышцы? С профессиональной тренерской командой вернуть былые объемы и рельефы не составит труда. Тренажерные залы в обоих клубах "GEOsport" – просторные, прохладные и оснащены современным оборудованием. Это значит, что стоять в очереди на свой подход или выполнять упражнения на тренажере "с пробегом" точно не придется. К тому же зал на улице Эрвье может похвастаться стильным лофт-интерьером, тренировки в котором стоят от 750 рублей в месяц. Добавить эффекта силовым тренировкам поможет спортивное меню фитнес-баров и спортивный массаж, выполняемый в "GEOsport" опытными профессионалами.

Цель №3. Реабилитация после травм

Вопросы здоровья – самые деликатные и требующие максимального профессионализма. Поэтому в команде "GEOsport" работают тренеры, специализирующиеся именно на реабилитации и работе с травмами. Персональные тренировки в тренажерном зале, специальные направления йоги и занятия в просторном 20-метровом бассейне помогут гораздо быстрее вернуться к жизни в полную силу. Кстати, в летний сезон в GEOsport действует предложение: клубная карта, включающая посещение бассейна, – всего 3 250 рублей в месяц.

Цель №4. Подготовка к родам и восстановление после них

Перед самой важной встречей в жизни советуем обратить внимание на специальную йогу для беременных, аквааэробику или персональные тренировки в тренажерном зале, подобранные под все особенности интересного положения. А если вашему малышу уже исполнилось 3 месяца или больше – самое время вместе посетить направление "Фитнес-мама" в "GEOsport": восстанавливайтесь сами и приучайте малыша к спорту с первых месяцев жизни.

Цель №5. Смена деятельности и снятие стресса

Устаете, зацикливаетесь на работе и совершенно забываете о себе? Добавьте "воздуха" и новых эмоций в свою жизнь с помощью групповых тренировок в "GEOsport". Зумба, сайкл и степ зарядят вас энергией, хатха-йога, пилатес и стретчинг помогут снять стресс, занятия рукопашным боем заставят сбросить негативные эмоции, а расслабление в бассейне и саунах после тренировки подарит ощущение гармонии.

В "GEOsport" уверены: достижима абсолютно любая спортивная цель. Добавьте к своему желанию меняться профессиональную работу всей команды фитнес-клуба, и убедитесь, что ваша цель – намного ближе, чем кажется.