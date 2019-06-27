Тюмень за день: 27 июня

Владимир Соловьев пригласил участников форума "Утро" в Союз журналистов России

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев встретился с участниками молодежного форума "Утро" в Тюмени на площадке "Урал Медийный".

У тюменцев есть 10 дней, чтобы высказать свое мнение по реконструкции улицы Ленина

Сбор мнений и голосование по концепции реконструкции улицы Ленина в областной столице проходит до 7 июля. Посмотреть проект, проголосовать и оставить уточняющий комментарий можно в группе "Тюмень/ул.Ленина/Концепция благоустройства" и на сайте мку-угп.рф.

В Тюмени пройдет открытая лекция по истории медиа и о консервативных СМИ

Журналист интернет-телеканала "Царьград" Андрей Афанасьев проведёт 29 июня проведет в Тюмени лекцию "История медиа. От эпохи Возрождения до консервативных СМИ XXI века".

Тюменские пенсионеры могут по телефону обсудить свои проблемы с психологами

Психологическая помощь пенсионерам в Тюменской области по телефону 8-800-201-41-41 работает с марта этого года на базе Геронтологического центра. За это время к специалистам поступило около 300 обращений.