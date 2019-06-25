В Тюмени закрыли для движения часть улицы Ленина и сделали бесплатной парковку на набережной

С 25 июня по 15 августа улица Ленина на участке от дома № 2 (музей "Городская Дума") до улицы Красина закрывается для движения транспорта в связи с реконструкцией тепловой сети.

Для удобства горожан двустороннее движение будет организовано по улице Республики от улицы Ленина до улицы Семакова и по улице Перекопской от Республики до Ленина. При этом с 19 по 22 июля на перекрёстке улиц Перекопской и Ленина движение будет приостановлено.

Для обеспечения подъезда к различным объектам участок улицы Ленина от улицы Красина до улицы Семакова также станет двусторонним.

Остановочные пункты автобусов будут перенесены на улицу Республики. По телефону горячей линии 8-800-250-07-22 или на сайте https://tgt72.ru/ можно уточнить, какие маршруты переносятся и как они поедут.

В вязи с реконструкцией улицы Ленина в центре города выпадает большое количество парковочных мест, например, большая площадка у "круглой бани". В связи с этим на время ремонта администрация города переводит парковку на верхней и нижней площадках набережной в бесплатный режим. Парковка на улице Республики, 1 по-прежнему будет платной.

Под реконструкцию закрывается 900 метров улицы Ленина. После переустройства инженерных коммуникаций будет проведён полный комплекс работ по восстановлению дорожного полотна, сообщили в администрации города.