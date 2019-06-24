Синоптики обещают тюменцам пасмурную неделю

Начало недели в Тюмени будет теплым. В понедельник, 24 июня, максимальная температура - до +25, вечером около +16. Днем возможен небольшой дождь. Во вторник ожидается такая же погода.

В среду осадков Гисметео осадков не прогнозирует, но при переменной облачности воздух прогреется лишь до +19 градусов днем. К ночи столбик термометра может опуститься до +13.

Четверг, 27 июня, обещает стать самым прохладным днем недели: в светлое время суток до +15, к ночи - +10.

28 июня днем потеплеет до +19, но возможны небольшие дожди.

В выходные потеплеет. Субботний день принесет небольшой дождиь, возможна гроза. Днем до +22. В воскресенье малообласно, до +26, но вероятность осадков не исключена,