Синоптики обещают тюменцам пасмурную неделю

09:00 24 июня 2019
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Начало недели в Тюмени будет теплым. В понедельник,  24 июня, максимальная температура - до +25, вечером около +16. Днем возможен небольшой дождь. Во вторник ожидается такая же погода.

В среду осадков Гисметео осадков не прогнозирует, но при переменной облачности воздух прогреется лишь до +19 градусов днем. К ночи столбик термометра может опуститься до +13.

Четверг, 27 июня,  обещает стать самым прохладным днем недели: в светлое время суток до +15, к ночи - +10.

28 июня днем потеплеет до +19, но возможны небольшие дожди.

В выходные потеплеет. Субботний день принесет небольшой дождиь, возможна гроза. Днем до +22. В воскресенье малообласно, до +26, но вероятность осадков не исключена,

Теги: прогноз погоды
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