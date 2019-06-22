В выходные в Тюменской области будут искать пьяных водителей

Массовые рейдовые мероприятия и точечные рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в каждом муниципалитете Тюменской области 22 и 23 июня.

В Тюмени и в районах, где фиксировались случаи ДТП по вине пьяных водителей, контроль за движением усилен в ночные и утренние часы.

В областном центре проверки проводят наряды полка ДПС ГИБДД, в районах работают сотрудники специализированного взвода ДПС.

В прошлые выходные во время рейдов по Тобольску инспекторы спецвзвода отстранили от управления транспортом 11 пьяных водителей, в Голышмановском районе – 6.

В этом году судами региона за повторное управление транспортом в состоянии опьянения 165 водителей приговорены к обязательным работам, 37 - к лишению свободы условно, 46 водителей - к фактическому лишению свободы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.