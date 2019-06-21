На выходных в Тюмени потеплеет до +27ºC

Тепло придет в город в последний день недели.
Сегодня, 21 июня, в Тюмени, до +22ºC, преимущественно малооблачно и ясно, днем вероятен небольшой дождь.
В субботу, 22 июня, по прогнозу синоптиков, будет чуть холоднее. Максимальная дневная температура воздуха +16ºC, пасмурно, но осадков не предвидится.
В воскресенье, 23 июня, в Тюмени +24ºC...+27ºC, не исключены дожди утром и во второй половине дня.
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