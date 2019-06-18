На улице Севастопольской частично ограничат движение

13:23 18 июня 2019
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В Тюмени по улице Севастопольской на участке от улицы Энергетиков до улицы Рижской в районе домов №17 и №44  будет временно прекращено движение транспорта. На этом отрезке дороги пройдет ремонт ливневой канализации.

Ограничения будут действовать с 28 июня до 3 июля, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Пути объезда: ул. Энергетиков, ул. Рижская, ул. Пржевальского, ул. Парфенова. 

Теги: дорожное движение
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