На улице Севастопольской частично ограничат движение

В Тюмени по улице Севастопольской на участке от улицы Энергетиков до улицы Рижской в районе домов №17 и №44 будет временно прекращено движение транспорта. На этом отрезке дороги пройдет ремонт ливневой канализации.

Ограничения будут действовать с 28 июня до 3 июля, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Пути объезда: ул. Энергетиков, ул. Рижская, ул. Пржевальского, ул. Парфенова.