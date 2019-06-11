В Тюмени из-за велопарада ограничат движение автотранспорта

12 июня часть центральных улиц Тюмени будет закрыта для движения транспорта в связи с проведением велопарада. Улицы 8 Марта, Хохрякова, Водопроводная будут перекрыты с раннего утра и до 15:00. Остальные ограничения будут вводиться и сниматься поэтапно по мере прохождения велопарада.

Стартует велопарад в 11:30 на улице Володарского от здания областного правительства. На этом участке улицы и на участке улицы 8 Марта от улиц Республики до Хохрякова. По мере его продвижения ГИБДД поэтапно перекроет улицы Республики, Перекопскую, Ленина, Орджоникидзе, Республики (Центральная площадь), где велопарад финиширует.

Госавтоинспекция просит тюменцев, проживающих в районе улиц 8 Марта, Хохрякова, Водопроводной, с вечера 11 июня не парковать свой транспорт вдоль проездов, так как с утра 12 июня и до окончания мероприятия (ориентировочно до 15:00 эти улицы будут перекрыты.